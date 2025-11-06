Трое зумеров запугали пистолетом школьника и забрали у него 60 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Они выманили его на встречу под предлогом съемки ролика.

В Москве трое парней в возрасте 15, 18 и 22 лет напали на 16-летнего школьника и, угрожая пистолетом, заставили его перевести им цифровые открытки на сумму около 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Москвы.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям „Разбой“ и „Вымогательство“. Они задержаны на территории Калужской области», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, нападение произошло 3 ноября. Молодые люди решили быстро заработать и придумали схему с подставной съемкой видеоролика. Они пригласили школьника на станцию метро «Пушкинская», встретились с ним и увели в свою машину. Там один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в пол, требуя деньги.

Испуганный подросток отдал телефон, и нападавшие перевели на свои аккаунты цифровые открытки на 60 тысяч рублей. Увидев на смартфоне приложение для криптовалюты, они решили, что у школьника есть еще крупная сумма. Юноша, чтобы выиграть время, сказал, что переведет им девять миллионов рублей, если его отпустят. После освобождения он сразу обратился в полицию.

Преступников задержали в Калужской области. В ведомстве отметили, что следствие продолжает проверять их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

