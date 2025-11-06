«Невероятно выносливый»: мужчина провалился в овраг и три дня пил вино, чтобы выжить

Во Франции мужчина провалился в овраг и три дня питался вином

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он возвращался домой из магазина, но случайно пропустил поворот и съехал с дороги.

Во Франции 77-летний житель департамента Лозер чудом остался жив после того, как упал в овраг глубиной около 40 метров. Несчастный случай произошел, когда мужчина возвращался из магазина, расположенного в 14 километрах от его дома. Об этом сообщает Cycling Weekly.

Пенсионер ехал на велосипеде и, по ошибке пропустив поворот, съехал с дороги, после чего скатился в глубокий овраг. Самостоятельно выбраться из ловушки он не смог и три дня провел внизу, периодически подавая сигналы помощи. Все это время мужчина пил вино и ел продукты, купленные в магазине.

Спасатели обнаружили француза спустя три дня после исчезновения, услышав его крики. Медики осмотрели пенсионера и установили, что он получил лишь легкие травмы и небольшое переохлаждение.

«Это просто чудо. В холодную и сырую погоду практически без продуктов и воды. Он невероятно выносливый», — отметил врач, осматривавший пострадавшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.