Опасные Лабубу: в поддельных игрушках нашли опасный для деторождения канцероген

Это вещество запрещено с конца 1990-х годов.

В Швеции в поддельных куклах серии Лабубу был выявлен диэтилгексилфталат (ДЭГФ), опасный для репродуктивного здоровья. Выводы сделаны по результатам проверок агентства по надзору за химическими продуктами. Об этом сообщает Kemikalieinspektionen.

По результатам испытаний пластиковые элементы лиц у пяти из семи протестированных игрушек содержали повышенные концентрации ДЭГФ, вещества, которое с конца 1990-х запрещено в шведских товарах для детей; при этом в других странах фталат все еще используется как дешевый пластификатор. Малые дети, которые часто тянут игрушки в рот, подвержены особенно высокому риску считывания токсичного вещества.

Агентство также отметило, что с начала года шведская таможня задержала более 5,3 тысячи поддельных кукол Лабубу, и предостерегло потребителей от покупки контрафакта в преддверии крупных распродаж — «черной пятницы» и рождественского сезона. Оригинальные фигурки производит бренд Pop Mart и обычно продаются в «слепых» коробках по цене от 20 до 40 долларов.

В августе самая дорогая кукла Лабубу была продана на eBay за 10,5 тысячи долларов.

