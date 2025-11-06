Смертельная вылазка за грибами: медведь растерзал 79-летнюю женщину в горах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накануне трагедии она позвонила семье и сообщила о своих планах.

В префектуре Акита в горах нашли останки 79-летней Кие Гото, которую, по данным расследования, растерзал медведь. Тело женщины обнаружили утром следующего дня. Об этом сообщает Kyodo News.

«Она позвонила семье утром в воскресенье, чтобы сказать, что идет в горы», — отметили в полиции. По сведениям родных, в воскресенье 31 октября Гото действительно сообщила, что отправляется за грибами, а когда вечером не вернулась, близкие вызвали полицию и начали поиски.

Осмотр тела выявил многочисленные укусы и повреждения, характерные для нападения дик животным, а местные власти квалифицировали инцидент как атаку медведя. Ранее в конце октября в соседней префектуре Иватэ также зафиксировали смертельное нападение — там жертвой зверя стал 67-летний мужчина.

На фоне учащения подобных происшествий губернатор Кента Судзуки предложил обсудить привлечение Сил самообороны для помощи в реагировании, а министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил о готовности Сил самообороны предоставлять логистическую поддержку, например транспортировать и утилизировать отстрелянных животных, но не участвовать в их отстреле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.