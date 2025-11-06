До 700 тысяч рублей: россиянам грозят крупные штрафы за борщевик на участках

Фото: Казаков Александр/ТАСС

С марта 2026 года бороться с опасным растением обязаны все владельцы земли без исключения.

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила, согласно которым за наличие борщевика на земельных участках гражданам грозят штрафы до 700 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей», — пояснил депутат.

Колунов отметил, что ранее действующие нормы закона касались только сельскохозяйственных территорий. Однако теперь бороться с опасным растением обязаны все владельцы земли без исключения.

Закон определяет только диапазон штрафов, а точный размер наказания будут устанавливать региональные власти. По словам парламентария, нововведение должно повысить ответственность граждан и мотивировать их следить за состоянием участков.

Документ о борьбе с борщевиком был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля. В законе также предусмотрено, что в случае систематического нарушения требований землю смогут изъять по решению суда.

