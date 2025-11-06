Многодетные супруги найдены мертвыми рядом с положительным тестом на беременность

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина и женщина лежали друг на друге в полураздетом виде.

В Великобритании 42-летний мужчина и его 32-летняя супруга были найдены мертвыми. Рядом лежал положительный тест на беременность, а также принадлежности для употребления наркотиков. Об этом сообщает Mirror.

Пара, прожившая вместе 17 лет и воспитывавшая четверых детей, была обнаружена матерью мужчины в одной постели. Супруги лежали друг на друге в полураздетом виде.

«Марк состоял в отношениях с Клэр с 2007 года, и у них было четверо детей. Марк сидел в тюрьме с 16 лет и был заядлым наркоманом. Они переехали жить ко мне после того, как несколько лет назад умер мой муж», — рассказала мать на судебном заседании.

Следствие показало, что пара употребляла героин, кокаин и метадон, а судебно-медицинское вскрытие подтвердило, что их смерть наступила в результате передозировки этих наркотиков. Судмедэксперт отметила, что невозможно сказать, кто умер первым.

Пара вернулась домой вечером накануне смерти. Супруги не поздоровались с матерью, а сразу поднялись наверх и уснули. Мать обнаружила их тела на следующий день. Вызванная скорая помощь и полиция лишь констатировали смерть обоих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.