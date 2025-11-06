Танцуют все: пациент устроил дискотеку для врачей больницы в Сургуте

Фото: Вконтакте/Сургутский травмцентр/travmaobtc

Мужчина привез собственное оборудование.

В Сургуте пациент клинической травматологической больницы, проходивший курс восстановительного лечения, организовал для медиков настоящую дискотеку с хитами разных лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в социальной сети ВКонтакте.

«Идея и исполнение от нашего 53-летнего пациента. В амбулаторном отделении Павел Касай проходил курс восстановительного лечения после сложного оскольчатого перелома. За это время (он. — Прим. ред.) проникся профессионализмом и душевным отношением персонала к больным», — говорится в публикации.

Павел привез собственное оборудование, с которым работает на корпоративах и юбилеях, а к вечеринке присоединились некоторые пациенты отделения, сделав событие по-настоящему праздничным. По словам самого организатора, хотел подарить запоминающиеся моменты, хорошее настроение и эмоциональную разрядку.

Стоять в сторонке было невозможно: все танцевали, подпевали, снимали видео и отправляли друзьям. По возможности к вечеринке присоединились сотрудники и пациенты реабилитационного корпуса.

