Певец SLAVA SKRIPKA указал на несоразмерные санкции в контракте с продюсером

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Из-за конфликта выпуск новых треков был приостановлен.

Проект SLAVA SKRIPKA после вирусного успеха трека «Сидим с бобром за столом» практически ничего не получил со стриминговых платформ. Об этом заявил исполнитель Слава Скрипка в интервью YouTube-каналу «UpSound».

По его словам, условия контракта с агентством INVISIBLE MANAGEMENT фактически лишили их возможности самостоятельно развивать проект.

«Мы за „Бобра“ ничего не получили», — подчеркнул артист.

При этом певец сообщил, что в настоящее время судится с агентством, которое выступало в роли его менеджера и помогло выпустить хит про бобра. По его версии, агентство не занималось продвижением, не организовывало концерты, а все действия на цифровых платформах, включая загрузку треков и настройку монетизации, выполняли сами артисты.

«Нас очень сильно обманули! Мы сейчас судимся», — заявил он.

Исполнитель добавил, что из-за конфликта с INVISIBLE MANAGEMENT выпуск новых треков был приостановлен.

«После „Бобра“ должно уже, наверное, пять релизов быть», — выразил разочарование SLAVA SKRIPKA.

Он также рассказал о попытке сотрудничества с другим продюсером Юрием Бардашем, основателем таких проектов, как «Quest Pistols» и «Грибы». Однако эта инициатива не состоялась из-за позиции музыкального продюсера Аси Зориной.

«Мы не собирались ругаться, мы хотели работать. Слишком обидчивая женщина попалась», — отметил он.

Артист подчеркнул, что в их контракте были несоразмерные санкции: за нарушения со стороны агентов предусматривался штраф в тысячу рублей, тогда как за их собственные проступки — десять тысяч рублей.

«Суды — это долго, дорого и неинтересно. Хотите быстрее? Отдайте денег! А мы не в пентхаусе живем», — сказал он.

По мнению певца, в договоре была заложена финансовая несправедливость.

«Тут такой ментальный шантаж. Мы считаем, что нас обманули», — добавил SLAVA SKRIPKA.

Музыкальный продюсер и руководитель агентства INVISIBLE MANAGEMENT Ася Зорина в интервью «UpSound» назвала поведение SLAVA SKRIPKA «некрасивым» и «неуважительным».

По ее словам, вирусный трек был передан агентству летом 2023 года, но в момент его коммерческого взлета в январе 2024 года артист расторгнул договор и исчез, начав сотрудничество с другим менеджером. Позже он вернулся только для оформления прав и распределения доходов.

Зорина утверждает, что штраф за досрочное заключение нового контракта уже взыскан. Она подчеркнула, что доступы к цифровым платформам всегда оформлялись на самого артиста, а угрозы запретить исполнение хита касались лишь соблюдения контрактных обязательств.

