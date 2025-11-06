«За кулисами подбивал клинья»: Картозия признался в симпатии к Олесе Иванченко

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чувства к ведущей «Натальной карты» вдохновили телепродюсера на создание сериала «Няня Оксана».

Телепродюсер Николай Картозия признался в интервью Лауре Джугелли, что испытывал личные чувства к ведущей программы «Натальная карта» Олесе Иванченко и даже специально пришел на съемки к ней, чтобы познакомиться ближе.

«Я увлекся ей непрофессионально. Пришел и начал за кулисами подбивать клинья… В перерыве мне говорят, что у нее парень, причем любовь там и так далее… Ну все люди, которые меня информировали до этого — мертвы, как ты понимаешь. Ну и дальше я уже по-другому стал себя вести», — рассказал Картозия.

После этой ситуации продюсер признался, что стал смотреть на Иванченко под другим углом. Он отметил ее «невероятную пластику» и «фантастическое обаяние», которые произвели на него сильное впечатление.

Именно после знакомства с телеведущей, по словам Картозии, у него появилась идея создать сериал «Няня Оксана».

Ранее в чувствах к Иванченко признавался шоумен и певец Прохор Шаляпин. По словам артиста, между ним и телеведущей возникло особое взаимное притяжение, которое он описал как «ту самую химию». Шаляпин отметил, что, если бы их отношения получили развитие, они могли бы стать по-настоящему гармоничной парой.

Певец с грустью добавил, что у Иванченко уже есть возлюбленный, и признал, что сам он старше ее. По его словам, он осознает разницу в возрасте, но это не отменяет сильных чувств, которые появились к ведущей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.