Осторожность не помешает: для чего нужен брачный договор

Документ поможет защитить имущественные и бизнес-интересы сторон.

Брачный договор поможет не только сохранить денежные активы. Как отметила председатель Московской коллегии адвокатов Полина Денисова в беседе с изданием «Газета.ру», это не просто формальность, а важный инструмент для тех, кто хочет оградить себя от возможных финансовых потерь в будущем.

Брачный договор — это письменное соглашение между супругами, которое составляется в трех экземплярах и заверяется у нотариуса. Он регулирует имущественные отношения как в браке, так и в случае его расторжения.

«Брачный договор нужен не просто для защиты активов. Он позволяет супругам выстроить прозрачные финансовые отношения и заранее определить, что будет с общим и личным имуществом», — подчеркнула юрист.

Этот документ подготавливается исключительно на добровольной основе, без малейшего давления со стороны мужа и жены. В противном случае соглашение теряет само свое назначение и способно внести серьезный разлад в отношения.

«Основная задача брачного договора — защита интересов обеих сторон. Благодаря ему становится возможным сохранить контроль над бизнесом или ценными приобретениями, уберечь капитал от раздела или утраты при расставании тем, кто уже накопил средства или создал дело до брака», — добавила она.

