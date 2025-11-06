Как защитить кожу от синего света экрана: советы дерматолога

Фото: 5-tv.ru

Опасное излучение может ускорить появление морщин на лице.

Голубое световое излучение, исходящее от телефонов, планшетов и компьютеров, может стать причиной преждевременного старения кожи. Об этом рассказала врач превентивной медицины, дерматолог и косметолог Мария Кызымко в беседе с Газета.ру.

«Голубой свет — это видимый участок электромагнитного спектра с длиной волны примерно от 380 до 500 нанометров. Этот спектр присутствует в солнечных лучах, однако современные цифровые устройства также активно генерируют именно этот вид излучения», — объяснила специалист.

Несмотря на то что синий свет сам по себе не представляет угрозы для организма, его переизбыток может вызвать серьезные проблемы.

Регулярное длительное воздействие синего света может привести к появлению пигментных пятен, повышенной чувствительности кожи и обезвоживанию. В результате кожа теряет упругость и становится более подверженной образованию глубоких морщин. Кроме того, интенсивное свечение экранов нарушает выработку мелатонина — гормона сна, что негативно сказывается на ночной регенерации кожи.

Врач озвучила несколько простых мер профилактики.

Включение «ночного режима» в настройках вашего устройства значительно снижает уровень голубого света. Это особенно полезно в вечернее время, когда кожа особенно нуждается в защите. Также существуют специальные пленки, которые уменьшают количество синего света, проникающего на вашу кожу. Это отличный способ дополнительно защитить себя.

Постарайтесь сократить время, проводимое перед экранами. Делайте перерывы каждые 20-30 минут, чтобы дать глазам и коже отдохнуть. Используйте увлажняющие кремы и сыворотки с антиоксидантами, которые помогут вашей коже справиться с негативным воздействием окружающей среды.

