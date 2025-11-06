Как отличить отек от лишнего веса: советы эндокринолога

Фото: 5-tv.ru

Разберемся, как выявить переизбыток жидкости в организме.

Лишние килограммы — не всегда результат переедания или недостатка физической активности, и это легко проверить. Об этом пишет Газета.ру. Иногда причиной увеличения объема тела становится задержка жидкости в тканях, известная как отек. О том, как отличить отеки от лишнего веса и какие проблемы со здоровьем они могут сигнализировать, рассказала порталу врач-эндокринолог Анна Одерий.

По словам эксперта, отек — это состояние, при котором в тканях в избыточном количестве скапливается жидкость. В норме вода в организме распределяется между сосудами, клетками и межклеточным пространством. Однако, когда этот баланс нарушается, жидкость начинает выходить за пределы сосудов и задерживаться в тканях.

Причины этого состояния могут быть разнообразными: от простого переедания соли до серьезных заболеваний.

«Важно понимать, что отек — это не самостоятельное заболевание, а симптом. Он сигнализирует врачу о том, что где-то в организме нарушилось равновесие между поступлением и выведением жидкости», — отмечает Анна Одерий.

Отеки могут свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем. Например, они могут указывать на нарушения работы сердца, когда кровь застаивается в нижних конечностях, и к вечеру ноги становятся тяжелыми. Не стоит забывать и о медикаментах: некоторые препараты, такие как глюкокортикоиды, антидепрессанты и блокаторы кальциевых каналов, могут способствовать образованию отеков.

На первый взгляд отеки и лишний вес могут выглядеть одинаково — в обоих случаях происходит увеличение объема тела. Однако есть несколько простых признаков, которые помогут отличить одно от другого:

Изменчивость в течение суток: при отеках объем тела может меняться. Утром лицо может быть припухшим, а к вечеру ноги становятся тяжелыми. Жировые отложения так быстро не «двигаются».

Проверка пальцем: осторожно надавите на кожу голени или стопы. Если осталась ямка, которая медленно расправляется, то речь идет об отеке. При жировых отложениях кожа будет упругой.

Темпы набора веса: при отеках вес может «скакнуть» на один-два килограмма буквально за день-два. Жир так быстро не накапливается.

Ощущения: при отеках часто ощущается тяжесть и распирание, одежда и обувь становятся тесными.

