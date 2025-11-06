Опасные методы: как россияне рискуют здоровьем, снимая головную боль

Фото: 5-tv.ru

Врач предупреждает о распространенных, но рискованных способах.

Головную боль нельзя снимать льдом или алкоголем. Об этом пишет Газета.ру.

Головные боли — это проблема, знакомая многим, и в поисках облегчения россияне иногда прибегают к сомнительным методам. Одним из самых популярных, но крайне опасных способов является использование алкоголя. Врач-невролог Ирина Джикия подчеркивает, что такой подход может не только усугубить проблему, но и привести к серьезным последствиям для здоровья.

«Снятие головной боли алкоголем может стоить жизни», — говорит Джикия.

Алкоголь действительно может временно облегчить боль, однако его употребление часто приводит к обезвоживанию и нарушению обмена веществ, что в свою очередь провоцирует новые приступы головной боли.

Более того, регулярное использование алкоголя для снятия болевого синдрома может развить зависимость и вызвать серьезные заболевания.

Здоровью также вредит бесконтрольный прием обезболивающих.

«Принимая таблетки „горстями“ или чаще двух–трех раз в неделю, вы рискуете заработать новую, куда более страшную проблему — абузусную (лекарственную) головную боль. Это порочный круг: боль возвращается, как только заканчивается действие препарата, и вы тянетесь за новой дозой. Со временем прежние дозы перестают помогать, а печень, почки и желудок начинают страдать от токсичного воздействия», — предупредила врач.

Терпеть головную боль тоже противопоказано. Также не стоит накладывать холодные компрессы при гипертонии и наоборот. Дело в том, что неправильно выбранный температурный режим может только ухудшить самочувствие из-за влияния на сосуды.

Врачи настоятельно рекомендуют избегать самолечения и выбирать более безопасные методы. К примеру, простые физические упражнения, массаж или теплые компрессы могут значительно улучшить состояние без риска для здоровья. Также важно следить за режимом сна и питания, так как недостаток отдыха и неправильное питание могут стать триггерами для головной боли.

Не стоит забывать и о важности обращения к специалисту. Если головные боли становятся регулярными, необходимо пройти обследование и выяснить их причины. Врач сможет подобрать наиболее эффективное лечение и дать рекомендации по профилактике.

