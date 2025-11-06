Принц Гарри признался в тоске по брату: «шутки в пабах» все еще дороги его сердцу

Фото: © Getty Images/WPA Pool / Pool

Королевский наследник скучает по родной Великобритании.

Принц Гарри в преддверии Дня памяти опубликовал личное эссе, в котором выразил глубокую привязанность к родной Великобритании и подчеркнул важность наследия ветеранов. В строках прослеживается тоска по брату, принцу Уильяму. Об этом сообщает The Mirror.

В эссе под названием «Узы, подшучивания, храбрость: что значит быть британцем» Гарри рассказал о своей службе, опыте в Афганистане и воспоминаниях о дружеских шутках со всеми, с кем он когда-либо служил.

«Хотя сейчас я живу в Соединенных Штатах, Британия была и всегда будет страной, которой я с гордостью служил и за которую боролся. Подшучивания в столовой, в клубе, в пабе, на трибунах — как бы нелепо это ни звучало, именно это делает нас британцами. Я не собираюсь извиняться за это. Мне это нравится», — написал Гарри.

Эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс отметила, что принц подсознательно проговорился о тоске по родной стране и семье, особенно по брату, с которым они отдалились.

«Гарри был человеком, который вырос и набрался опыта в шутках, особенно со своим братом Уильямом. Интервью, которые они давали в то время, показывают, что они постоянно подшучивали друг над другом», — подчеркнула Джеймс.

Гарри также отметил важность заботы о ветеранах, призвав «не только помнить павших, но и живых», а также посещать их дома, пожимать им руку или приглашать на чашечку чая или пинту пива, чтобы услышать их истории. Он напомнил, что День памяти — это пожизненная приверженность сочувствию и благодарности, и подчеркнул необходимость поддержки семей, хранящих память о войне.

Королевский наследник упомянул и о дедушке принце Филиппе, которого назвал легендой подшучиваний и мастером барбекю, демонстрируя, как личные воспоминания и юмор остаются для него важной частью жизни.

