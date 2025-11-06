Снова головные боли: какой силы будет магнитная буря 7 ноября 2025

Фото: 5-tv.ru

Она может оказать влияние на здоровье и работу техники.

Серьезное геомагнитное возмущение ожидается 7 ноября 2025 года, предупреждает URA.RU.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии рассказывают: вероятность магнитной бури в этот день составляет 61%, что вызывает особую тревогу у метеочувствительных людей и операторов критической инфраструктуры.

По данным ученых, магнитная буря достигнет индекса 7,33 по шкале Кр, что соответствует категории G3.3. Этот уровень активности может вызвать широкий спектр последствий — от нарушения работы спутников и систем связи до ухудшения самочувствия у людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле.

Для Московского региона и других средних широт России последствия будут особенно ощутимыми: прогнозный индекс Ap на 7 ноября составит 20 единиц, что значительно превышает норму.

Учитывая предстоящие геомагнитные изменения, метеочувствительным людям стоит заранее подготовиться: следить за своим самочувствием и избегать чрезмерных нагрузок. А операторам критической инфраструктуры следует принять меры для минимизации возможных последствий от магнитной бури.

