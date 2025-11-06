«Оштрафовала его за жесть»: Ася Зорина про конфликт с SLAVA SKRIPKA

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Исполнитель якобы исчез после того, как его трек про бобра вышел в чарты.

Музыкальный продюсер, руководитель агентства INVISIBLE MANAGEMENT Ася Зорина впервые подробно рассказала о разрыве сотрудничества с исполнителем Вячеславом Скрипка, более известным под псевдонимом SLAVA SKRIPKA, чей трек «Сидим с бобром за столом» стал вирусным в начале 2024 года. В интервью YouTube-каналу «UpSound» она описала хронологию событий.

Поведение артиста собеседница назвала «некрасивым» и «неуважительным».

По словам Зориной, знакомство с SLAVA SKRIPKA произошло через участника группы «Заточка». Артист ее заинтересовал. После они подписали контракт, записали альбом, который не получил коммерческого резонанса. Лишь спустя некоторое время был выпущен трек про бобра, переданный агентству летом 2023 года, но большой успех пришел только в январе 2024-го.

«В тот самый момент, когда трек начал взрывать чарты, Слава прислал уведомление о расторжении договора и просто исчез», — заявила Зорина.

Позднее выяснилось, что артист начал работать с другим менеджером, не дожидаясь официального прекращения сотрудничества. Однако уже через короткое время их партнерство тоже закончилось конфликтом.

Когда SLAVA SKRIPKA вновь вышел на связь с Зориной, речь шла об оформлении прав на вирусный хит.

«Он появился только тогда, когда понадобилось оформлять лицензии и распределение доходов», — отметила продюсер.

В свою очередь продюсер посоветовала певцу отправиться в суд для разрешения вопроса. Он так и поступил. Зорина подчеркнула, что не держит зла, но принципиально не принимает подобного подхода.

«Я очень понимающий человек. Если артист не хочет со мной работать, я не удерживаю его силой. Таких кейсов у меня никогда не было. <…> Почему я должна включать понимание, когда он ведет себя, как дебил?» — отметила она.

Как добавила Ася, конфликт на сегодняшний день «в целом исчерпан», поскольку с артиста взыскан штраф за досрочное и одностороннее заключение нового контракта при еще действующем договоре.

«Я его оштрафовала за жесть», — заметила Зорина.

Она сказала, что теперь просто выплачивает музыканту причитающиеся проценты со стримингов. В ответ на заявления SLAVA SKRIPKA о том, что агентство «им не занималось», Зорина пояснила, что в ее компании доступы ко всем цифровым площадкам всегда оформляются непосредственно на артистов. Это, по ее мнению, дает исполнителям полный контроль, но требует от них и личного участия в процессах — в том числе загрузки релизов и взаимодействия с платформами под кураторством менеджеров.

Ранее участники группы утверждали, что агентство пыталось запретить публичное исполнение их хита и угрожало исками потенциальным партнерам. В свою очередь, Зорина настаивает, что речь шла лишь о соблюдении условий контракта, включая распределение доходов и лицензирование.

«Успех — это очень тяжелая история. Вот должны были пойти деньги, а Славы нет на связи. Слав, ну, ты и наворотил дел!» — резюмировала продюсер.

На данный момент стороны находятся в судебном разбирательстве, однако Зорина заявляет, что для нее личный конфликт закрыт.

«Я себя чувствую уже полностью довольной», — сказала она.

