«Россети» открыли три обновленные подстанции Тувинского энергокольца

В церемонии приняли участие глава региона и гендиректор компании.

«Россети» открыли после реконструкции три подстанции Тувинского энергокольца. В церемонии к 100-летию энергосистемы республики, приняли участие глава Тувы Владислав Ховалыг и гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин.

Как отметили в «Россетях», подстанции «обеспечат условия для развития центральных и восточных районов Тувы, передачи в регион дополнительной мощности от крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС».

По словам Ховалыга, сегодня сделан важный шаг в укреплении энергетической безопасности республики.

«Реконструкция подстанций — это не просто модернизация оборудования, это создание надежной основы для социально-экономического развития Тувы на десятилетия вперед. Уверен, что обновленная инфраструктура позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, улучшить качество жизни людей и раскрыть потенциал нашего региона», — подчеркнул глава Тувы.

Рюмин добавил, что в Туве активно строится жилье, открываются новые предприятия, растет туризм, и для решения этих задач нужно надежное энергоснабжение.

«Поэтому уделяем особое внимание развитию сетевой инфраструктуры региона. Основой для этой работы служит Комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов на территории Тувы, утвержденный Правительством РФ по поручению Президента России», — сказал он.

Мощность подстанции 220 кВ «Кызылская» выросла более чем вдвое — до 330 МВА. Увеличилась надежность электроснабжения Кызылской агломерации и крупнейшего Каа-Хемского угольного разреза, появилась возможность подключать к сети новых потребителей.

Подстанция 220 кВ «Туран» фактически отстроена заново. Объект оснастили современным отечественным оборудованием и цифровыми комплексами, позволяющими реализовать дистанционное управление.

На подстанции 500 кВ «Означенное» в Хакасии введена третья трансформаторная группа, мощность объекта увеличилась в 1,5 раза — до 2,4 тыс. МВА. Появилась возможность нарастить передачу в Туву энергии Саяно-Шушенской ГЭС.

