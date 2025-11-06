Автор книги о трезвости сел пьяным за руль и убил четверых человек

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Ron Adar

Житель Нью-Йорка, 46-летний Дэниел Хайден, ранее писавший о вреде алкоголя, врезался в толпу людей, находясь пьяным за рулем пикапа. Он оборвал жизни четырех человек. Об этом сообщает People.

«Хайден полностью выжал педаль газа и нажал на тормоз только за полсекунды до столкновения. Четыре человека оказались зажаты под пикапом, еще семеро получили травмы в результате столкновения с грузовиком или обломками», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Манхэттена.

Он был пьян, когда проехал знак «Стоп» на скорости 63 километра в час, затем пересек строительную зону и на скорости до 87 км/ч врезался в сетчатый забор и толпу.

Среди его жертв были мама шестилетнего мальчика и примерный семьянин, у которого в той же аварии пострадали жена и сын.

Суд признал Хайдена виновным по четырем пунктам обвинения в убийстве, одному пункту убийства с использованием транспортного средства при отягчающих обстоятельствах, семи пунктам нападения.

Хайден работал консультантом по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и директором программ помощи бездомным. Он также написал книгу «Трезвый наркоман».

«Я представлял реальную опасность для других и для себя, когда был за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — писал он.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

