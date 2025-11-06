Мошенники активизируются: россиян предупреждают о рисках в преддверии распродаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты говорят о растущем количестве фишинговых сайтов.

В преддверии распродажи 11.11 («Черная пятница») эксперты предупреждают о растущем количестве мошеннических схем и фишинговых сайтов. Об это сообщает Lenta.ru.

С приближением «черной пятницы» и распродажи 11.11 россияне становятся мишенью для мошенников, которые не упускают возможности обмануть доверчивых покупателей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о наиболее распространенных схемах аферистов, призывая граждан сохранять бдительность.

По словам Кузьменко, распродажи стоит воспринимать серьезно только в том случае, если покупка была заранее запланирована, а цены на товары изучены.

«Главное правило — сохранять бдительность даже при самых заманчивых предложениях», — подчеркивает он.

Если цена кажется слишком низкой, или вас просят сообщить личные данные, это уже повод остановиться и перепроверить информацию.

Одной из наиболее распространенных схем мошенничества остаются телефонные звонки от аферистов, представляющихся курьерами маркетплейсов. Они могут использовать различные предлоги — от подтверждения адреса доставки до уточнения деталей заказа.

«На самом деле эти коды могут использоваться для доступа к популярным сервисам, мессенджерам или регистрации в онлайн-сервисах микрокредитования», — объясняет Кузьменко.

Он также добавляет, что курьеры настоящих торговых сетей никогда не запрашивают коды по телефону.

В дополнение к этому, мошенники активно создают фишинговые сайты, выдающие себя за официальные страницы популярных брендов и магазинов. Особенно опасно, когда ссылки на такие страницы приходят в личных сообщениях. Часто аферисты отвечают на вопросы пользователей, оставленные под постами в официальных сообществах брендов.

«Перейдя по такой ссылке и выбрав товар, покупатель попадает на поддельную страницу оплаты банковской картой», — предупреждает Кузьменко.

В результате мошенники получают не только деньги за несуществующий товар, но и полный доступ к реквизитам карты.

