Женщина увела на школьных танцах 14-летнего парня своей дочери и родила от него

Злоумышленница все отрицала, но улики не дали солгать.

Жительница американского штата Иллинойс родила ребенка, которого зачала с 14-летним парнем своей дочери. Об этом сообщает издание PEOPLE.

«Все эти обвинения, по каждому из которых ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, связаны с предполагаемым насилием над другом ее дочери», — говорится в судебных протоколах.

Женщине, которой на данный момент 43 года, предъявлены два пункта по сексуальному насилию над жертвой в возрасте от 13 до 17 лет и два пункта по хранению детской порнографии.

Как отмечает помощник прокурора округа, ведомство узнало о расследовании после того, как в январе 2025 года злоумышленница родила ребенка. Неделю спустя следователи получили копию свидетельства о рождении, где новорожденному присвоена фамилия жертвы. Однако женщина утверждала, что отцом ребенка был «мужчина лет двадцати по имени Брайан», которого она давно не видела.

Следствие установило, что в мае 2023 года предполагаемая жертва и дочь женщины посещали школьные танцы, где та была сопровождающей. Мальчик, с которым был зачат ребенок, приходил в дом семьи несколько раз в течение 2024 года, и вскоре окончательно переехал в него в августе.

Кроме того, следователи нашли большое количество изображений и видео сексуального характера с участием жертвы и женщины, а тест ДНК подтвердил причастность мальчика к рождению ребенка.

На данный момент женщина арестована и содержится под стражей без права залога. Официальное предъявление обвинений назначено на 4 декабря. Ее адвокат пока не прокомментировал ситуацию.

