Жителя Ставрополья осудили на 20 лет за подготовку теракта

Обвиненный по собственной инициативе вышел на связь с киевским режимом.

Жителя из Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в здании местной таможни. Об этом стало известно из сообщения представителя суда для информагентства ТАСС.

По данным следствия, Жигун изучал вероятные места для совершения террористического акта на территории Ставропольского края в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года. После этого мужчина связался с куратором для согласования места террористического акта, а также взрыва и поджога здания таможни.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме», — пояснил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ задержала агента Киева за подготовку теракта на Ставрополье. Указывалось, что задержанный — житель Георгиевска. На связь с киевским режимом он вышел по собственной инициативе. В октябре 2025 года мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы, после чего спрятал их в тайник. Мужчину задержали в ходе осмотра места планируемого теракта.

