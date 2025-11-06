Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокаты не согласны с наказанием в виде семи лет колонии общего режима.

Блогер Аяз Шабутдинов, осужденный за мошенничество, и его адвокаты обжаловали решение суда, несмотря на признание вины и раскаяние. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Защита известного блогера не согласна с приговором, вынесенным Пресненским судом Москвы 31 октября. Суд признал его виновным в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере и назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима, а также штрафа в размере пяти миллионов рублей.

Прокурор настаивал на более строгом наказании — восьми годах лишения свободы и штрафе в 15 миллионов.

Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023-го по делу о мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. По версии следствия, он продавал курсы стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей, обещая своим клиентам значительные результаты, которых они так и не получили. Ущерб, причиненный пострадавшим, по данным прокуратуры, превышает 57 миллионов рублей.

Защита блогера утверждает, что он активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину и публично раскаялся в своих действиях. Однако эти обстоятельства не стали смягчающим фактором для суда.

Кроме того, 6 декабря стало известно о том, что суд арестовал счета Шабутдинова для возмещения ущерба пострадавшим. Заморожены также активы его предполагаемого сообщника — генерального директора компании, через которую продавались обучающие курсы.

