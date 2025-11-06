«Плачевное впечатление о Франции»: Лувр защищали паролем уровня «1234»

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Безопасность — один из главных приоритетов директора музея.

В парижском Лувре драгоценности охранялись не тщательно. Ведь паролем для системы видеонаблюдения был простой код — слово Louver (Лувр). Об этом сообщает People.

Президент и директор Лувра Лоранс де Карс ранее указала Сенату Франции, что камера снаружи галереи не зафиксировала момент проникновения и выхода преступников. По ее словам, охрана периметра была недостаточной «из-за нехватки финансирования», а ситуация с безопасностью стала одним из главных приоритетов после назначения Де Карс в 2021 году.

«Кража создает плачевное впечатление о Франции. Французы чувствуют себя так, будто их ограбили», — отметил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

По состоянию на конец октября полиция задержала шестерых подозреваемых, двое из которых частично признали вину, а другим грозит до 15 лет тюрьмы и крупные штрафы. На момент ареста большая часть украденных драгоценностей еще не была найдена.

Как сообщалось, 19 октября четверо преступников проникли в Галерею Аполлона и за семь минут похитили драгоценности общей стоимостью более 100 миллионов долларов, включая тиару, колье и броши, принадлежавшие королевским семьям Франции.

Они использовали угнанный автоподъемник и болгарки. Преступники скрылись на мотороллерах, при этом одна из реликвий — корона императрицы Евгении — была утеряна или выброшена во время побега. Расследование показало, что злоумышленники имели внутренние связи: один из сотрудников службы безопасности Лувра контактировал с ними до преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.