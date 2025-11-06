В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/ Евгений Епанчинцев

Администрация города проверяет безопасность местных жителей.

Дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей были приняты в Волгореченске Костромской области после атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

«Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска», — отметил он в сообщении.

Помимо этого, администрация города и сельских поселений, расположенных вблизи города, осуществляет обходы местных жителей, чтобы убедиться в их безопасности. На данный момент проводится работа для устранения последствий вражеской атаки. В регионе снята угроза беспилотной опасности.

До этого Ситников передавал, что ВСУ атаковали беспилотниками энергетические объекты региона. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. В результате ударов пострадавших не было. Ситников подчеркнул, что электроснабжение не нарушено.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ.

