Генсек НАТО язвительно ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях России
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос журналистов о том, как Североатлантический альянс может отреагировать на возможные ядерные испытания, которые обсуждались в России. Об этом сообщает румынское издание Digi 24.
«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном.
Ранее российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания Владимир Путин поручил министерству обороны, МИДу и другим ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.
Президент России при этом подчеркнул, что страна соблюдает положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена его нарушать. Однако Москва готова предпринять ответные шаги, если другие государства-участники соглашения возобновят испытания.
