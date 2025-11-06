Генсек НАТО язвительно ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях России

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос журналистов о том, как Североатлантический альянс может отреагировать на возможные ядерные испытания, которые обсуждались в России. Об этом сообщает румынское издание Digi 24.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте во время встречи с президентом Румынии Никушором Даном.

Ранее российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания Владимир Путин поручил министерству обороны, МИДу и другим ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

Президент России при этом подчеркнул, что страна соблюдает положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена его нарушать. Однако Москва готова предпринять ответные шаги, если другие государства-участники соглашения возобновят испытания.

