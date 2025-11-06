«Пытаемся урегулировать конфликт 10 лет»: Трамп раскрыл детали беседы с Путиным

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинский кризис — ключевой вопрос в контексте обсуждения международной повестки.

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности своей недавней беседы с российским лидером Владимиром Путиным, в которой обсуждалась ситуация на Украине.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет», — сказал он, выступая на Американском бизнес-форуме.

Трамп отметил, что Москва на протяжении последнего десятилетия предпринимала различные шаги для поиска путей урегулирования украинского кризиса. По словам главы Белого дома, этот разговор стал одним из ключевых в контексте обсуждения международной повестки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются неформальные контакты, направленные на поиск мирного решения конфликта. Он подчеркнул, что подобная работа требует терпения и последовательности.

Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что возможное поражение в Верховном суде по делу о легитимности введенных им импортных пошлин, по его мнению, нанесло бы стране серьезный ущерб. Он подчеркнул, что подобный исход стал бы разрушительным для Соединенных Штатов и назвал процесс одним из важнейших за всю историю государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.