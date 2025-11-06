Кровавый праздник: в США более ста человек погибли во время Хеллоуина

В США в ходе празднования Хеллоуина погибли более ста человек

Фото: www.globallookpress.com/Ringo Chiu

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В минувшие выходные зафиксировано как минимум 11 массовых инцидентов с оружием.

Побочные итоги хэллоуинских выходных в США: свыше 100 человек убиты и более 200 ранены в результате многочисленных случаев стрельбы в период праздников. Статистику приводит РИА Новости.

По данным источников, в минувшие выходные зафиксировали как минимум 11 массовых инцидентов с четырьмя и более пострадавшими, при этом по общей статистике организации Gun Violence Archive за эти дни отмечено свыше 250 эпизодов стрельбы.

Среди конкретных случаев называют ранения участников вечеринки в арендованном коттедже в Кливленде, где пострадали восемь несовершеннолетних, а также четверых подростков, раненных на праздновании в Техасе. Сообщалось о стрельбе на частной вечеринке в Оклахоме, ранениях в Вирджинии и Висконсине, инциденте возле бара в Миннесоте и случаях в Юте и Калифорнии. Инциденты происходили в ночь на субботу и воскресенье.

Ранее в испанском городе Террасса временно приостановили выдачу на усыновление черных кошек из местных приютов. Как сообщает издание The Thaiger, ограничение будет действовать с 6 октября по 10 ноября.

Такое решение приняли городские власти, чтобы защитить животных от возможных жестоких действий в преддверии Дня всех святых. По словам представителей муниципалитета, в этот период нередко случаются случаи насилия над черными кошками из-за суеверий и ритуальных практик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.