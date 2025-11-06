«Мне не отвечали взаимностью»: Басков вспомнил свою первую любовь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Личная история артиста связана с песней Ирины Аллегровой «Странник».

Народный артист РФ Николай Басков рассказал о своей первой влюбленности, которая оказалась невзаимной. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Артист поделился воспоминанием на съемках специального выпуска шоу на федеральном канале, посвященного 65-летию композитора Игоря Николаева.

«Это моя самая любимая песня. Когда только вышла кассета, которую Ирина Аллегрова выпустила, и там была песня „Странник“, я ее слушал 3 месяца каждый день. Я эту песню знаю до мельчайших подробностей. Этот голос Аллегровой, которая просто разрывала сердце, мне было 14 лет, я был в первый раз влюблен, и мне не отвечали взаимностью, я себя чувствовал странником любви. Я плакал в 14 лет над этой песней», — рассказал Басков.

Ранее Басков с юмором прокомментировал выступление заслуженной артистки РФ Жасмин, сравнив ее балет с подтанцовкой певицы Татьяны Булановой.

Жасмин открыла новый выпуск шоу своей композицией «Головоломка». Артистка вышла на сцену вместе с шестью танцорами и бэк-вокалистами. Зрители и жюри тепло встретили певицу, подпевая ей во время выступления.

После номера на сцену поднялся Николай Басков. Он отметил, что выпуск начался с яркого появления заслуженной артистки и красавицы Жасмин, а затем в шутливой форме добавил, что уровень ее балета немного выше, чем у подтанцовки Татьяны Булановой, при этом подчеркнув, что артистам всегда есть куда развиваться.

