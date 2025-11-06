«Зеленый фонарь»: в Новгородской области ищут упавший на Землю метеороид

Фото, видео: 5-tv.ru

Объект пролетел над центральными регионами России две недели назад.

Огромная Бобровая Луна озарила небо над Россией. Жители регионов делятся снимками суперлуния, самого яркого в этом году. Кажется, что небесное тело стало крупнее. Но это оптическая иллюзия: спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние.

Прямо сейчас на нас надвигается огромное облако плазмы. На Солнце произошла серия сильнейших вспышек. Выбросы достигнут планеты к пятнице. Это может привести к сбоям техники и негативно повлиять на самочувствие.

А в небе над Москвой этой ночью заметили неопознанный летающий объект. Светящееся тело резко появилось, вспыхнуло и исчезло. Эксперты считают: это мог быть болид или космический мусор. Еще больше вопросов вызвал таинственный метеорит, пролетевший над центральными регионами две недели назад. К разгадке этого явления пытаются приблизиться в Новгородской области. Корреспондент «Известий» Павел Проломов — все увидел.

Это тоже охота, только добыча здесь не зверь, а посланец из космоса. Вооружившись металлоискателем и лопатой, Алексей Устрялов прочесывает территорию предполагаемого падения обломков небесного гостя буквально в паре километров от собственного дома. Такого шанса местный охотник за метеоритами ждал всю жизнь.

«Люди находят с надеждой обогатиться, кто-то коллекционирует, кто-то изучает. Люди видели зарево, у кого-то дверь открылась даже в доме, вибрация была», — рассказал Алексей Устрялов.

Однако свежих следов, вроде выжженной травы, за несколько часов поиска так и не обнаружили. Да и метеорит ли это был? Появление яркого «зеленого фонаря» в небе сразу вызвало немало споров. Кто-то запаниковал: это вторжение инопланетян, другие говорили про падение спутника, третьи думали, что это очередное детище искусственного интеллекта. Интерес подогрело и то, что сразу после падения болида NASA внезапно закрывает доступ к информации об астероиде 2025 US6. Зачем? До сих пор неизвестно.

Однако большинство ученых сошлись во мнении, что тело все же космического происхождения. Железно-каменный метеороид по размерам не больше метра в диаметре, а зелено-голубое свечение из-за никеля и магния в составе. Но доказать это можно лишь одним способом — найти фрагменты.

«Они должны быть оплавлены, это раз. Во-вторых, если она раскололась, распалась, острые края, и, естественно, это может быть темный цвет, поскольку обугленная. Вот первые три признака, которые идентифицируют, что это тело космического происхождения. Ну, а дальше надо проводить химический анализ», — рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Предполагаемый метеороид вошел в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров в секунду, его заметили над Тотьмой в 6:32 утра. Пролетев с востока на запад, над Вологдой и Череповцом, после 20-секундного появления тело разрушилось в стратосфере, а обломки, если они, конечно, остались, разлетелись по территории Новгородской и Тверской областей.

«Лесная область, болотистая область, во-первых, залита водой, во-вторых, заброшена листвой. Будет большой удачей, если удастся обнаружить хотя бы один фрагмент. Видимый пролет составлял более 400 километров, поэтому дробилось оно многократно и рассыпалось на очень большую территорию», — сообщил член Русского географического общества Федор Жижилев.

Невольно вспоминается Челябинский метеорит, остатки которого удалось найти на дне озера Чебаркуль. Его появление внесло вклад в науку.

Что принес с собой «зеленый фонарь», пока остается загадкой, как минимум, до обнаружения осколков. Вполне возможно, что он один из сотен метеоритов, которые падают на Землю ежедневно, просто этому повезло пролететь не над океаном или Антарктидой, как это обычно бывает, а над нашей страной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.