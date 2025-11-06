Провести капитальный ремонт жилого дома в России станет проще

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В России значительно упростили процедуру проведения капитального ремонта в жилых домах. Новые правила коснутся тех собственников, которые, например, планируют перевести накопления из «общего котла» на специальный счет. Механизм станет более прозрачным и оперативным. Это особенно важно для домов, где откладывать капремонт опасно для жизни. Ускорить этот процесс предлагают и в Минстрое. Как именно — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

В Петербурге даже трещины на домах могут стать настоящим искусством. Набережная Фонтанки, доходный дом построили за 35 лет до революции. Сейчас он в плачевном состоянии, фасад разрушается. Уличные художники украсили трещины фигурками из глины. Слепить, обжечь, покрасить — на работу ушло несколько недель.

Эти глиняные человечки имеют большие шансы на долгую жизнь. Когда еще эти трещины заделают? Капитальный ремонт нужно ждать, порой десятилетиями. В этом доме на Литейном проспекте, в самом центре Петербурга, тоже есть своя коммунально-художественная инсталляция. На сей раз из дерева.

«Коммунальные атланты — подпорки. Они подпирают таким образом потолок, чтобы он не упал нам на голову», — рассказала жительница дома на Литейном проспекте Елена Павлова.

Дом пережил сначала пожар, затем потоп. Деревянные подпорки поставили еще в 2017-м, как временное решение. С тех пор жители ждут обещанный ремонт.

«Ни копейки долгов нет. У меня 684 рубля из месяца в месяц. На 2027 год запланировали ремонт», — рассказала жительница дома на Литейном проспекте Любовь Бадулина.

Фонд капитального ремонта работает по заранее составленному плану, где все дома стоят в очереди, а место в ней зависит от решения специалистов и чиновников районных администраций. И периодически такой подход дает сбой.

Шестнадцатиэтажку в Иркутске сдали в 2010. И капитальный ремонт нужен уже сейчас: кирпичи падают прямо на тротуары. Чтобы хоть как-то уберечь головы жителей, над подъездами установили деревянные козырьки. Ну и таблички, конечно. А ремонт еще не скоро.

«Где-то в 2034-2035-м. Машины ставят, люди ходят, мы все в опасности находимся», — считает жительница дома в Иркутске Лилия Ткаченко.

Взносы на капитальный ремонт идут в так называемый «общий котел». Оттуда берут деньги для работы на тех домах, чья очередь подошла. Второй вариант — специальный счет. В этом случае жители копят деньги на ремонт исключительно своего здания. Казалось бы, оптимальный вариант, но его выбирают только 15% собственников.

«Требуется достаточно большой кворум, две трети голосов все собственников, и не всегда у них есть желание сделать владельцем этого счета, например, свою УК, какое-то недоверие», — отметила руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Алла Бредец.

То есть, в большинстве случаев жители платят взносы в «общий котел» и ждут своей очереди. А если нужно срочно? В Минстрой внесено предложение дать собственникам право запустить процесс капремонта по запросу на портале Госуслуги или ГИС ЖКХ. А финансировать работы будут из тех денег, которые уже внесли жители каждого конкретного дома. В теории эта инициатива должна сократить время в общей очереди для тех зданий, где ситуация совсем уж аварийная.

«Могут начаться злоупотребления запросами граждан, каждому захочется, чтобы его дом отремонтировали быстрее», — считает директор юридической компании Елена Жильцова.

Отремонтировать жилье всех желающих разом — никаких денег не хватит. Нужно расставлять приоритеты. А значит — опять очередь. Впрочем, вариант подняться в ней повыше у жителей есть и сейчас: на общем собрании заказать платную экспертизу дома, ее результаты направить в районную администрацию. Там документ рассмотрят и примут решение, вполне возможно, и сроки капремонта изменят.

