Реакция пошла: западные СМИ запаниковали из-за заявлений Путина о ядерных испытаниях

Фото, видео: Reuters/Marco Bello; 5-tv.ru

Москва четко обозначила, что не собирается их начинать, но в Вашингтоне этого не поняли.

Хотя Москва не намерена участвовать в новой гонке вооружений, в Кремле реагируют на любые поступающие из Вашингтона сигналы. Об этом в эксклюзивном комментарии обозревателю «Известий» Антону Золотницкому заявил пресс-секретарь президента РФ.

«Надо сначала их изучить, изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки к испытаниям, если это будет признано целесообразным», — отметил Дмитрий Песков.

Но несмотря на то, что наша страна четко обозначила, что мы не начинаем ядерных испытаний, в Вашингтоне, похоже, либо не поняли, либо не услышали последние заявления Москвы. Президент США Дональд Трамп поспешил анонсировать возобновление испытаний американского оружия массового поражения. И подобные импульсивные заявления вызывают немало вопросов у специалистов.

Ведь Россия как раз придерживается международных договоренностей о нераспространении ядерных вооружений. А вот планы Пентагона могут пойти с ними вразрез. О мировой реакции на заседание исторического Совбеза — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Мир не то, что просыпается, а буквально подскакивает сегодня в новой реальности. Синхронный хор заголовков выдает тревогу и панику на Западе: «Теперь и Путин рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний».

СМИ решили наперебой жечь глаголом. И это при том, что никакого прямого распоряжения не поступало. Речь именно о подготовке и оценке целесообразности. В ответ на действия США. Это накануне подчеркнул Владимир Путин. Но несмотря на это, разгорается буквально Карибский кризис 2.0. В НАТО и вовсе безответственно сделали вид, что пропустили все мимо ушей.

«Мы не можем реагировать на каждую встречу, которую проводит Владимир Путин», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Сначала это был лишь вербальный обмен ядерными предупреждениями — Россия представила «Буревестник». Трамп распорядился немедленно возобновить испытания. И нисколько и не скрывает, перед кем именно поразмахивал этой своей «ядерной дубиной».

«Из-за огромной разрушительной силы я не хотел этого делать, но у меня действительно не было выбора. Из-за программ испытаний в других странах я дал указание военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия», — заявил президент США Дональд Трамп.

Однако стоило бы уточнить, что не Россия, а США изначально не придерживались принципиального Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Именно Соединенные Штаты, поставив свою подпись еще в 1996 году, так и не ратифицировали его. Москва отозвала и свою ратификацию в октябре 2023-го с исключительно ясной формулировкой — «для восстановления паритета», чтобы не оставаться в положении одностороннего соблюдения. Ведь Вашингтон сохранял полную свободу для проведения испытаний в любой момент. И накануне это как раз произошло.

Пусть и без боеголовки, но с идеальным медийным эффектом. Хоть чем-то нужно же было ответить на успех российского «Буревестника»: выбор пал на нечто не столь современное. Minuteman III — шахтная межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении США с 1970-х годов. На этот раз запуск сопровождал Nightwatch, тот самый «самолет судного дня».

Но несмотря на это, наблюдатели в самих Штатах предлагают пока сохранять спокойствие. В разговоре с «Известиями» известный иракский журналист, метнувший однажды в Джорджа Буша-младшего свой ботинок в отместку за развязывание войн, кажется, готов сейчас повторить свой трюк и в отношении нынешней американской администрации.

«Я считаю, что существование оружия массового поражения и рядом с ним Трампа — это как огонь рядом с фитилем динамита», — отметил иракский журналист Мунтазар аз-Зейди.

И в самом же деле, кто, если не США, сегодня вскрывают тот самый ящик Пандоры, где уже больше 30 лет хранилось табу на ядерную риторику. То ли сами того не осознавая, а может, и наоборот, осознавая слишком хорошо, к чему это приведет: фактически-то испытанию для всего мира.

