Может быть родственницей Пушкина: жительница Чехии завоевала титул «Мисс Земля»

Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12.

Участница, представляющая Чехию, выиграла главный титул конкурса «Мисс Земля», прошедшего на Филиппинах.

В этот раз корона досталась Натали Пушкиновой. Высокий титул перешел представительнице от Чехии во второй раз в истории.

Уточнялось, что фамилия победительницы не является псевдонимом, так как девушка может быть родственницей писателя Александа Сергеевича Пушкина. Потомки из Чехии действительно есть в официальной родословной поэта.

Участие в конкурсе приняли представительницы из 82 стран. В число лучших 12 участниц вошла и россиянка Елизавета Гурьянова. Жюри поразила не только красота девушки, но и идея сохранения уникальной экосистемы поблизости с родным Нижним Новгородом конкурсантки. Конкурс был посвящен теме экологии.

До этого сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2025 году стала жительница Подмосковья — 22-летняя Анастасия Венза. Призом для нее оказался миллион рублей. Всего на конкурсе себя представили 50 девушек из разных городов страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиянка Анастасия Белик забрала титул «Миссис Европа-2025».

