Киев был освобожден от фашистских захватчиков 82 года назад

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Темин; 5-tv.ru

За время немецкой оккупации были уничтожены почти все жители города.

Киевский режим продолжает дело тех, кто написал самые кровавые страницы в истории Великой Отечественной войны. Ровно 82 года назад фашистские захватчики были изгнаны из Киева.

За время оккупации они уничтожили большую часть жителей. Лишь пятая часть населения города осталась в живых. Оккупировав эти земли, нацисты активно вербовали пособников. Появились целые бригады украинских националистов, которые служили Гитлеру. В том числе они ответственны за один из самых страшных эпизодов войны: расстрел 30 тысяч человек в урочище Бабий Яр на северо-западной окраине Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что экспертная комиссия Донецкого Управления ФСБ России рассекретила архивные документы, в которых говорится о зверствах в немецких лагерях для военнопленных в Константиновке во времена Великой Отечественной войны.

Согласно опубликованным материалам, в городе на территории химического завода располагается четыре массовые могилы. В них похоронены около 7,8 тысяч человек.

В документах также есть показания свидетеля тех времен. Речь про одного из рабочих предприятия. Мужчина своими глазами видел зверское отношение немцев к русским военнопленным.

