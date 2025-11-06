Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

К уже запланированным восьми миллиардам евро добавили еще три.

Берлин доводит военную поддержку Киева до абсурда. Лидер немецкой оппозиционной партии называет издевательством намерение Германии выделить дополнительные средства на вооружение Украины. Это еще три миллиарда евро к уже запланированным восьми с половиной.

Причем, деньги экономят за счет сокращения социальных пособий. Сара Вагенкнехт подчеркнула, что немецкое правительство предает интересы собственных граждан ради выгодных для военной промышленности контрактов.

Финансирование со стороны Европы киевского режима — спонсорство терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос 5-tv.ru о возможном промежуточном кредите Евросоюза для Украины на международном научно-туристическом форуме «Открой Атом».

Как пояснила дипломат, образованный на западные деньги режим на Украине постоянно проводит теракты против мирных жителей РФ, а также гражданского населения на тех территориях, которые называет своими.

