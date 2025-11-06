Школьник прыгнул в Финский залив из-за мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Подростка в воде заметил рыбак и позвал помощь.

Телефонные мошенники заставили школьника прыгнуть с моста в Финский залив. Подростка в ледяной воде первым заметил рыбак и позвал на помощь полицейских. Они быстро добрались до тонущего мальчика на лодке и доставили его на берег.

Пока пострадавшего отогревали в служебном автомобиле, он рассказал, что стал жертвой аферистов. Из-за обмана со стороны злоумышленников ему пришлось прыгнуть с моста. Медики диагностировали у подростка переохлаждение и доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ХМАО-Югра группа мошенников украла у обманутых инвесторов 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России. Преступную схему организовала 43-летняя глава подставного ООО. Она предлагала доверчивым жертвам вложиться в «успешный бизнес» или покупку недвижимости.

Обманщики действовали с 2022 года — после получения денег они просто не возвращали россиянам вложенные средства. Обыскав места пребывания злоумышленников, правоохранители нашли украденные деньги, технику и финансовые документы.

