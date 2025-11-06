Пролежала в воде несколько месяцев: в Японии нашли обезглавленное тело женщины

Фото: www.globallookpress.com/Teruko Sammer

В японской префектуре Канагава в гавани города Иокогама из воды извлекли обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает издание Japan Today.

Труп заметили около 10 часов утра неподалеку от пришвартованного пассажирского судна Hikawa Maru. По данным следствия, точный возраст погибшей пока не установлен, однако предполагается, что женщине было от 20 до 50 лет. Полиция также отметила, что смерть могла наступить несколько месяцев назад.

Место обнаружения останков находится рядом с парком Ямасита, одной из самых популярных туристических зон Иокогамы, где регулярно швартуются круизные лайнеры. Несмотря на близость к активной прибрежной зоне, свидетелей происшествия не найдено.

Правоохранители подчеркнули, что следов повреждений от гребных винтов или признаков несчастного случая на теле не обнаружено. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства преступления. Расследование продолжается, а власти призывают жителей прибрежных районов сообщать любую информацию, которая может помочь следствию.

