США каждую неделю теряют по 15 миллиардов долларов из-за шатдауна

Приостановка работы федерального правительства страны длится уже больше месяца.

Частичная приостановка работы федерального правительства США привела к масштабным финансовым потерям. Шатдаун еженедельно обходится американской экономике примерно в 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Ранее в истории приостановка работы правительства не приводила к катастрофе. Но на этот раз все может быть иначе», — заявил старший экономист банка Barclays Джонатан Миллар.

На сегодняшний день без зарплаты остались около 650 тысяч федеральных служащих. Министерство сельского хозяйства смогло выделить лишь половину средств на продовольственную помощь малоимущим.

Также под угрозой оказались программы дошкольного образования Head Start и работа авиадиспетчеров в аэропортах. Вице-президент Торговой палаты США Нил Брэдли подчеркнул, что ситуация негативно сказывается и на бизнесе. Он отметил, что предпринимателям нужно, чтобы правительство функционировало».

По состоянию на 21 октября, Управление по делам малого бизнеса уже приостановило выдачу кредитов на сумму 2,5 миллиарда долларов для 4,8 тысячи предприятий.

Согласно прогнозам экспертов, если шатдаун продлится до Дня благодарения (27 ноября), экономика США потеряет около 14 миллиардов долларов безвозвратно. В случае сохранения кризиса до конца года убытки могут достичь 74 миллиардов, что приведет к снижению роста ВВП на 1,2–2,4%.

Приостановка работы федерального правительства США началась 1 октября 2025 года, стала самой продолжительной в истории страны и длится уже более месяца. К этому привел конфликт между республиканцами и демократами в Конгрессе из-за утверждения бюджета. Политическое противостояние партий тем временем продолжается.

