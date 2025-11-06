Волонтеры ЗАО передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Неравнодушные продолжают оказывать поддержку бойцам.

Волонтеры ЗАО уже доставили более 319 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет официальный портал правительства Москвы.

Участники волонтерской организации «Под защитой» 5 ноября выполнили очередной рейс с грузом для военнослужащих. С момента своего создания осенью 2022 года они стали настоящим символом единства и поддержки, оказывая помощь бойцам на передовой.

Волонтеры не только собирают и отправляют посылки, но и активно участвуют в производстве необходимых предметов. Они шьют и стерилизуют перевязочные пакеты, создают мобилизационные шины и волокуши для раненых, а также изготавливают нашлемники, маскировочные накидки и подушки для госпиталей. Информация о том, что именно нужно на передовой, поступает от самих бойцов, что позволяет волонтерам быстро реагировать на их запросы.

«Осенью 2022 года нас, активистов, было трое. Начинали мы со сбора гуманитарной помощи для бойцов. Наших единомышленников становилось все больше, мы стали плести маскировочные сети для боевой техники и солдат. Вначале плели вручную, потом отец одного из волонтеров смастерил специальный станок. Это ускорило процесс», — делится воспоминаниями координатор организации «Под защитой» Алла Бруцкая.

В последнюю партию гуманитарного груза вошли маскировочные сети, волокуши, медикаменты для госпиталей, перевязочные материалы, постельное белье, окопные свечи и другие жизненно необходимые вещи.

