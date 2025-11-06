Силы ПВО России за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Большинство целей удалось перехватить над Волгоградской областью.

В ночь на 6 ноября силы противовоздушной обороны России ликвидировали 75 украинских беспилотников, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

По данным Министерства обороны, больше всего дронов было сбито над Волгоградской областью — 49 штук. Также семь беспилотников были уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской, три — над Белгородской и два — над Орловской. По одному дрону было ликвидировано над Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

В ночь на 5 ноября, сообщал 5-tv.ru, российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 40 беспилотных летательных аппаратов.

