«Запретить проституцию»: бундестаг призвал Германию перестать быть борделем Европы

Власти страны занимаются унижением женщин и торговлей людьми.

Председатель бундестага Юлия Клекнер предложила полностью запретить проституцию и приобретение секс-услуг на территории Германии. Об этом сообщает агентство DPA. Политик подчеркнула, что существующие законы не обеспечивают защиты прав женщин и фактически делают Германию «борделем Европы».

«Я твердо убеждена в том, что мы должны наконец запретить у нас проституцию и секс за деньги. Иначе, когда мы обсуждаем права женщин, но говорим, что проституция является профессией, как и все остальные профессии, это не только вызывает смех, но и унижает женщин», — отметила она.

По мнению политика, немецкое законодательство в текущем виде способствует эксплуатации женщин. В качестве альтернативы она предложила внедрить скандинавскую модель, предполагающую ликвидацию публичных домов, наказание клиентов и освобождение самих женщин от ответственности. Такая система, по словам Клекнер, позволяет бороться с торговлей людьми и защищать пострадавших.

Проституция в Германии официально легализована и регулируется государством. По данным Федерального статистического ведомства, к концу 2024 года в стране было зарегистрировано более 32 тысяч секс-работников, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом, однако это число ниже доковидного уровня 2019 года, когда их было около 40 тысяч. Легально зарегистрированные проститутки обязаны иметь специальное разрешение на работу.

Большая часть работников сферы — иностранки, среди которых преобладают женщины из Румынии (около 35-36%), Болгарии (около 11%) и Испании (около 6-8%). Значительно выросло число зарегистрированных секс-работниц с гражданством Украины — с 180 в 2021 году до 470 в 2022 году. Немецкие граждане составляют примерно 17-18% от общего числа зарегистрированных работников этой сферы.

Большинство проституток работают нелегально, и статистика официальной регистрации охватывает лишь часть реального сектора.

