ВС РФ могут освободить Купянск в течение ближайшей недели
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
За минувшие сутки российские военные взяли под контроль 25 зданий.
Группировка войск «Запад» за сутки освободила 25 зданий в Купянске. Об этом 6 ноября сообщил командир штурмовиков 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии с позывным Лаврик.
По его словам, российским силам остается освободить около 130 зданий. В данный момент подразделения ВС России продвигаются по правобережной части Купянска, в районе реки Оскол.
Командир также отметил, что Купянск будет полностью освобожден в течение ближайшей недели. Он добавил, что за последние сутки российская армия уничтожила пять пикапов с боевиками ВСУ на подступах к городу.
Ранее в Минобороны России заявили, что положение украинских группировок, окруженных в районах Купянска Харьковской области и Красноармейска в ДНР, продолжает ухудшаться.
В ведомстве также прокомментировали слова Владимира Зеленского о якобы проводимой «зачистке» в Купянске. В Минобороны отметили, что эти заявления могут быть попыткой скрыть реальное положение дел от украинцев и западных спонсоров, а также свидетельствовать о потере связи главы киевского режима с реальностью.
