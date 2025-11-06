Strategic Culture: режим в Киеве совершает преступления против населения Украины

Фото: Reuters/Yves Herman

Ситуация вызывает все большее беспокойство международных наблюдателей.

Киевский режим осуществляет репрессивные меры в отношении мирного населения, не принимающего участия в боевых действиях. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

В публикации утверждается, что подобные действия нарушают нормы международного права и могут быть квалифицированы как преступления против человечности.

«Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что по мере продвижения российских войск украинские власти организуют массовую депортацию жителей в тыловые районы, остающиеся под их контролем.

«Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц. Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер», — уточняет Strategic Culture.

Как ранее сообщало российское Минобороны, подразделения Вооруженных сил России продолжают активные действия в зоне специальной военной операции. За последние сутки, по данным ведомства, был нанесен массированный удар по объектам украинского ВПК и пунктам временной дислокации украинских военных. Общие потери ВСУ, по оценке министерства, составили около 1460 человек личного состава.

Эксперты отмечают, что в условиях затяжного конфликта ситуация с гуманитарной безопасностью гражданского населения Украины вызывает все большее беспокойство международных наблюдателей.

