Инопланетное вторжение? Польские военные несколько часов искали упавший НЛО

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Операцию провели из-за слов местного жителя.

Польские военные несколько часов проводили поисковую операцию после сообщения о возможном падении неопознанного летательного аппарата в Свентокшиском воеводстве на юге страны. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Вчера вечером военный вертолет Воздушной поисково-спасательной группы провел поисковые работы к югу от города Кельце», — говорится в официальном заявлении командования.

Поиски начались после поступления информации от Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) о возможном авиационном инциденте в этом районе.

Военные уточнили, что два с половиной часа вертолетных работ не подтвердили наличие авиационного инцидента. Несмотря на это, операция продолжалась до позднего вечера, чтобы исключить любую вероятность падения воздушного судна.

Представитель полиции Мачей Слюсарчик сообщил агентству PAP, что сигнал поступил от жителя Пиньчувского повята, который утверждал, что видел «летящий над головой объект, вероятно, упавший на землю». Полицейские отнеслись к информации серьезно и сразу выехали на место.

«Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было», — подчеркнул Слюсарчик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.