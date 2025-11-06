«Сам себе хозяин»: Марк Богатырев рассказал о семейной жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Артист женат на актрисе Татьяне Арнтгольц.

Актер Марк Богатырев признался, что плотный график съемок не мешает ему уделять внимание жене, актрисе Татьяне Арнтгольц, и сыну. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

По словам артиста, несмотря на сложность профессии и нерегулярный рабочий ритм, он старается выстраивать баланс между карьерой и семьей.

«На самом деле, я осознано выделяю время жене, сыну. Я понимаю, что в профессии проявляется твое эго. Твой график — „то пусто, то густо“. Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много», — рассказал Богатырев.

Он отметил, что актерская работа лишена четких выходных и стабильного расписания, но это дает свободу выбора и возможность самостоятельно определять, когда работать, а когда отдыхать.

«С другой стороны, это здорово, потому что ты решаешь, будешь ты работать или отдыхать, соглашаешься на проект или нет. Ты сам себе хозяин, у тебя нет начальника, но есть возможность выстраивать рабочее время», — добавил актер.

Марк Богатырев познакомился с актрисой Татьяной Арнтгольц в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 году пара сыграла свадьбу, а весной 2021 у них родился сын Данила. Семья старается сохранять личное пространство, лишь изредка публикуя совместные фотографии.

Актер подчеркнул, что именно семья помогает ему сохранять внутреннее равновесие и вдохновение. По его словам, жена и сын стали для него главным ориентиром и поддержкой, независимо от темпа и непредсказуемости актерской профессии.

