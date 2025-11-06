«Рассмотреть в совокупности»: что нужно учесть при сокращении летних каникул

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Даже если подобные изменения в школьном образовании будут приняты, то они затронут не все классы.

Идею о сокращении летних каникул у школьников необходимо изучить. Об этом РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что сейчас рано принимать или отклонять данную инициативу, так как этот вопрос необходимо проработать и изучить со всех сторон.

«Рассмотреть в совокупности с нагрузкой. Самое главное — как быть учителям: как им оплачивать это? Ведь у нас по рабочим дням считается зарплата у учителя не по количеству часов, хотя они (часы. — Прим. ред.) идут тоже в зачет», — пояснил Онищенко.

По его мнению, если и прибегать к данной мере, то не для всех классов. Как минимум для учащихся начальной школы дополнительный месяц обучения может стать лишней нагрузкой.

Необходимо учесть и то, что в это время года в большинстве образовательных учреждений проходят ремонтные работы.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выдвинула идею о сокращении летних каникул в школах. По ее инициативе, июнь станет учебным месяцем, который будет посвящен физической культуре и творческим дисциплинам: рисованию и музыке.

