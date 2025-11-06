В финской школе 11-летняя украинка отказалась петь «Калинку-малинку»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen

Дети знакомились с российской культурой, но некоторым это не понравилось.

В финском городе Эспоо на уроке музыки произошел инцидент, вызвавший бурное обсуждение среди украинских родителей и пользователей соцсетей. Ученики знакомились с музыкальной культурой России и должны были исполнить песню «Калинка». Однако одна из школьниц, мать которой родом из Украины, отказалась участвовать в пении. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

«Был урок музыки, дети знакомились с музыкой России и все должны были петь песню «Калинка». Николь объяснила, что она украинка и не хочет использовать русский язык. На это учительница ответила, что «в школе мы не говорим о (конфликтах. — Прим. ред.)», — рассказала в беседе с Yle мать девочки.

Директор школы отметила, что не может давать комментарии по отдельным случаям, но подчеркнула, что независимо от национальности, школа приветствует всех детей.

По словам директора, на таких предметах, как музыка, ученики сталкиваются с произведениями разных культур, которые подбираются с учетом образовательных целей и атмосферы в классе.

«Учителей поощряют вдумчиво отвечать на вопросы учащихся, учитывая потребности всей группы», — поделился директор.

