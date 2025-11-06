Трамп заявил, что без его решений мир бы находился в депрессии

Трамп заявил, что весь мир находился бы в депрессии без американских пошлин

Президент США спасает планету не в первый раз — ранее он претендовал на Нобелевскую премию из-за конфликтов, которым он положил конец.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поражение в Верховном суде по делу о законности введенных им импортных пошлин станет «разрушительным» для Штатов. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что именно тарифная политика якобы спасла не только его страну, но и весь мир от экономической депрессии.

«Для нашей страны было бы разрушительно, если бы мы проиграли… Думаю, это одно из самых важных дел в истории США», — заявил Трамп.

По его словам, введение масштабных пошлин стало ключевым элементом американской экономической стратегии, направленной на защиту национального производства и сокращение торгового дефицита.

На президента подали иск с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения тарифов. Верховный суд должен определить, имел ли глава государства право самостоятельно устанавливать пошлины без одобрения Конгресса.

Решение по делу может стать прецедентным, определив границы президентской власти в сфере торговой политики. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания уже начались и «производят хорошее впечатление».

Что известно о новых пошлинах:

Введение масштабных тарифов стартовало 5 апреля 2025 года. Базовая ставка — 10% на импорт почти из всех стран. Для 39 государств и ЕС — до 15%. Для 26 стран, включая Китай, — от 18% до 41% на отдельные категории товаров. Некоторые страны, например, Индия, получили «штрафные» тарифы — до +25% за сотрудничество с Россией.

Аргументы и последствия

Белый дом утверждает, что пошлины защищают американских производителей, сокращают контрабанду и «несправедливые торговые практики» со стороны Китая и Европы.

Однако экономисты предупреждают: тарифы провоцируют рост инфляции, удорожание импорта и нарушение глобальных цепочек поставок. Многие эксперты называют новую политику возвращением к протекционизму 1970-х годов.

Международная реакция

ЕС, Китай и ряд других стран уже заявили о введении ответных мер. Эксперты отмечают, что торговая напряженность усиливает риски для мировой экономики и может привести к новой волне глобальных торговых войн.

Спасает мир не в первый раз

Дональд Трамп уверяет, что за время своего второго президентского срока остановил минимум семь или восемь вооруженных конфликтов. В июле 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за «глубокий вклад в укрепление стабильности».

Однако Нобелевский комитет премию Трампу не дал. Сам Трамп назвал отказ «оскорблением для США» и заявил, что спас сотни миллионов жизней.

