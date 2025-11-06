Еврокомиссия боится, что россияне с сербским гражданством будут ездить без виз

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Брюссель давит на Белград, шантажируя вступлением в ЕС.

Еврокомиссия считает, что выдача россиянам гражданства Сербии угрожает безопасности Евросоюза. Об этом заявлено в докладе комиссии за 2025 год.

Авторы документа напоминают, что визовая политика Сербии по-прежнему лишь отчасти соответствует европейским требованиям. С марта 2012 года республика является страной-кандидатом в ЕС, однако президент Александр Вучич неоднократно отмечал, что продолжит независимую политику в отношении России.

Для вступления в Евросоюз от кандидатов требуется сменить курс внешней политики в соответствии с текущей повесткой Брюсселя. Неудивительно, что Белград, отказывающийся присоединяться к санкциям против РФ, подвергается шантажу и давлению со стороны Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС оказывает давление на Боснию и Герцеговину (БиГ), чтобы та отменила безвизовый режим с Россией. Сейчас российские граждане без визы могут пребывать в стране не более 30 дней в течение 60 суток. В посольстве РФ сообщили, что Москва отреагирует на подобные меры.

