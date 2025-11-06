Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Хабаровского/gibdd27

Чтобы оказать помощь водителю, спасателям пришлось применять разрезать корпус транспортного средства.

В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с товарным поездом. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня в 12:44 на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, 4/3 водитель пассажирского автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что переезд на этом участке дороги не оборудован шлагбаумами, там установлены лишь светофоры. Сообщается о четырех пострадавших, в том числе и о маленьком ребенке. Все они, включая водителя, доставлены в больницу. Чтобы добраться до последнего, спасателям пришлось применять специализированное оборудование и разрезать корпус транспортного средства.

