«Ядерная опция»: Трамп придумал, как закончить шатдаун в США

Американский лидер призвал республиканцев в сенате положить конец приостановке работы правительства.

Президент США Дональд Трамп предложил воспользоваться «ядерной опцией», чтобы положить конец затянувшемуся в стране шатдауну. Об этом политик заявил во время интервью CBS.

Он призвал республиканцев в сенате положить конец приостановке работы правительства и предложил отменить процедуру филибастера со стороны демократов для блокировки принятия бюджета. Он назвал это «совершенно другим ядерным вариантом».

«Я думаю, нам следует применить «ядерную опцию». Кстати, это совершенно другой «ядерный» вариант, речь идет об отмене филибастера», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, без отмены этой процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения, правительство может остаться парализованным на долгие годы. Американский лидер отметил, что ранее законодательный орган всегда соглашался на временные продления, и это первый случай, когда такого не произошло.

Стоит отметить, что филибастер — это способ технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дискуссии необходимы голоса двух третей законодателей. При небольшом перевесе в конгрессе оппозиция использует филибастер, чтобы задержать продвижение законов, даже если у них набирается достаточно сторонников.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 1 октября в США начался новый финансовый год, однако конгресс не успел согласовать бюджет, что привело к невозможности работы правительства. Такой шатдаун — нередкая ситуация, она подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом. Госслужащим это грозит принудительными неоплачиваемыми отпусками.

